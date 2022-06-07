تفاصيل جديدة في شكوى الشباب ضد الاتحاد وشراحيلي

ماجد محمد(صدى):

أوضحت مصادر، آخر تطورات القضية التي رفعها نادي الشباب ضد نادي الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي؛ حيث أن الشباب أرفق في شكواه ضد الاتحاد، وأحمد شراحيلي، قرائن وأدلة، بحسب الدعوى، تثبت تفاوض الاتحاد مع اللاعب أثناء سريان عقده، أي قبل دخوله الفترة الحرة.

وذكرت المصادر، أن الملف يضم رسائل بين وكيل اللاعب وإدارة النادي، تؤكد وجود عرض من نادي الاتحاد، ورسائل صوتية مثبتة من شراحيلي لإدارة كرة القدم في الشباب، يقر فيها بالمفاوضات قبل دخوله الأشهر الحرة من عقده، ويبين أنه اختار الاتحاد لأن عرضهم ومقدم عقدهم الأعلى.

وكان شراحيلي قد وقع على عقود انضمامه لنادي الاتحاد بداية من الموسم المقبل عقب دخوله الفترة الحرة من عقده ورفض تجديد تعاقده مع الشباب.