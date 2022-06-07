مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 1.2 % مغلقا عند 12663 نقطة (- 159 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.

وتراجع سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” بنسبة 2 % عند 95.10 ريال و113.60 ريال على التوالي.

وأغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 40.50 ريال (- 1 %).

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”السعودي الفرنسي” و”بنك الرياض” و”رعاية” و”المراعي” و”مجموعة تداول” و”دله الصحية” و”العقارية” و”معادن” و”المتقدمة” و”سليمان الحبيب” و”ينساب”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و3 %.

في المقابل، ارتفع سهم “دار الأركان” بأكثر من 3 % عند 13.74 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2018، وسط تداولات بلغت نحو 26.2 مليون سهم.

وتصدر سهم “الصقر للتأمين” ارتفاعات اليوم بنسبة 5 %.