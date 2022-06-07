بالفيديو.. وزير الخارجية: تحالف المملكة وإندونيسيا يمكنه تحقيق فوائد مستدامة

الرياض(صدى):

أكد ‏وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن تحالف المملكة وإندونيسيا يمكنه تحقيق فوائد مستدامة، ومخرجات للمصادقة من جانب قيادة الدولتين.

والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك خلال زيارة رسمية إلى إندونيسيا؛ حيث جرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، تم التأكيد فيها على عمق العلاقات القائمة بين المملكة وإندونيسيا، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتضمنت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون بين المملكة وإندونيسيا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأعرب وزير الخارجية، عن شكره لإندونيسيا لدعمها استضافة المملكة لإكسبو 2030، إضافة إلى تمنيات المملكة بالنجاح لإندونيسيا في استضافتها لقمة مجموعة العشرين، فيما ثمنت وزيرة الخارجية الإندونيسية قرار المملكة برفع تعليق سفر المواطنين إلى إندونيسيا.