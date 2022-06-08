وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل بعدة مناطق
كشفت شركة عبداللطيف جميل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف، عن توفر وظائف لحملة الثانوية، فأعلى في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، مكة المكرمة، الدمام).
وتشمل الوظائف: 1- مسؤول قطع غيار بشرط حصوله على شهادة الثانوية العامة فأعلى مع خبرة سنتين في مجال ذات صلة.
2- استشاري مبيعات وصيانة بشرط حصوله على درجة الدبلوم فأعلى مع خبرة سنتين في مجال ذات صلة.
3- أخصائي موارد بشرية بشرط أن يكون خريج موارد بشرية أو إدارة أعمال، و إجادة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/08هـ الموافق 2022/06/07م.
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