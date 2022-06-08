وظائف شاغرة في شركة عبداللطيف جميل بعدة مناطق 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة عبداللطيف جميل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف، عن توفر وظائف لحملة الثانوية، فأعلى في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، مكة المكرمة، الدمام).

وتشمل الوظائف: 1- مسؤول قطع غيار بشرط حصوله على شهادة الثانوية العامة فأعلى مع خبرة سنتين في مجال ذات صلة.

2- استشاري مبيعات وصيانة بشرط حصوله على درجة الدبلوم فأعلى مع خبرة سنتين في مجال ذات صلة.

3- أخصائي موارد بشرية بشرط أن يكون خريج موارد بشرية أو إدارة أعمال، و إجادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/08هـ الموافق 2022/06/07م.