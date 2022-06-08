فوائد مذهلة لحرق ورق الغار في المنزل

متابعة أميرة خالد(صدى):

يعد أوراق الغار من التوابل المهمة وذات المذاق الجيد في الطهي، إلا أن حرقها في المنزل له عدة فوائد غير متوقعة.

تنقية الهواء:

يعمل حرق ورق الغار على تنقية الهواء الداخلي لمنزلك، كما يجلب لك مضادات الأكسدة الموجودة به راحة البال.

خصائص مضادة للالتهابات:

حيث تحتوي أوراق الغار على مركبين هما الأوجينول والميرسين، ولهما خصائص مضادة للالتهابات.مما يسهم في إرخاء أعصاب الدماغ، وتخفيف التوتر. وهو مفيد لمرضى الحساسية إذ يزيل التورم الداخلي للأنف والحنجرة.

التخلص من التوتر:

وذلك بفضل احتوائه على عنصر فريد يسمى لينالول، والذي يُعرف بقدرته على تقليل التوتر

معطر للجو:

يعد معطر طبيعي للجو إذ يمكنك الاستغناء عن المعطرات مرتفعة السعر، والعطور الصناعية.

محاربة الالتهابات:

من خلال إنزيم يسمي بـ لاكتونات سيسكيتيربين، .والذي يحارب الالتهاب عن طريق تثبيط إنتاج أكسيد النيتريك

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

وذلك بسبب احتوائه على مركب يسمى بـ Cineole

تحسين صحة الجلد:

تعمل أوراق الغار ضد الطفح الجلدي، ومنع التجاعيد وتخفيف الإجهاد عن الجلد