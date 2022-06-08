وظائف شاغرة بـ «جمجوم فارما» للصناعات الدوائية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة جمجوم فارما للصناعات الدوائية، عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس، للعمل في كل من الدمام، الخبر، جدة، مكة المكرمة، أبها، المدينة المنورة، خميس مشيط، الرياض، القصيم، جازان، بمسمى ممثل طبي أول.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في الدراسات الصيدلانية، الطبية ذات الصلة، شهادة SCHS، لديه سنتين من الخبرة الشاملة في قطاع الأدوية / الرعاية الصحية كمندوب طبي، ومهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية؛ بما في ذلك الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

التقديم