علاقة عاطفية بين شاب وسبعينية تنتهي بجريمة قتل

القاهرة(صدى):

أقدم شاب في مصر على قتل سيدة مسنة جمعته بها علاقة غير شرعية، كما أنهى حياة حفيدتها أيضا.

وكانت السيدة المسنة تقطن برفقة حفيدتها ونجلها، وأصبح يتردد عليهم كثيرا من حين لآخر صديق نجلها.

ووسط نظرات بين المجني عليها وصديق نجلها، نشبت بينهما علاقة غير شرعية، وأصبح تردده يزداد في غياب نجلها.

وفي يوم الواقعة كان الشاب برفقة عشيقته المسنة داخل منزلها، وشاهدتهما الطفلة الصغيرة صاحبة الـ3 سنوات حفيدة العشيقة، ليقم الجاني بضربها على الرأس خوفا من افتضاح أمره وكشف علاقته بجدتها لتسقط جثة هامدة.

وعندما قامت المسنة بنهر عشيقها لفعلته انهال عليها بالضرب هي أيضا، لتسقط بجوار حفيدتها جثة هامدة.