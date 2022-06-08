السودان.. استقالة رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا من منصبه

الخرطوم(صدى):

أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان، محمد الأمين ترك استقالته من رئاسة المجلس.

وجاء في نص الاستقالة: أعلن لكم استقالتي من منصب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مع تأكيدي التام للدفاع عن قضية شرق السودان والبجا وفقا لمقررات سنكات جنديا وفيا واتمنى للاخوة في المجلس التوفيق والسداد وسأكون لهم سندا وعضدا من اجل هذه القضية.

يذكر أن نظارات البجا تعتبر من الداعمين للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة بالبلاد في أكتوبر الماضي، معلنة حالة الطوارئ وحل الحكومة.