أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.00753، العملة مقابل الريال الواحد 0.24955
– الدولار: 3.75110، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659
– درهم إماراتي: 1.02138، مقابل الريال الواحد 0.97920
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71345
– دينار أردني: 5.29076، مقابل الريال الواحد 0.18901
– دينار كويتي: 12.25125 مقابل الريال الواحد 0.08163
– دينار بحريني: 9.94944، مقابل الريال الواحد 0.10051
– الريال القطري: 1.03024، مقابل الريال الواحد 0.97064
-الدرهم المغربي: 0.38121مقابل الريال الواحد 2.62592
– الجنيه المصري: 0.20077، مقابل الريال الواحد 4.98148
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