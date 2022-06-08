أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.00753، العملة مقابل الريال الواحد 0.24955

– الدولار: 3.75110، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659

– درهم إماراتي: 1.02138، مقابل الريال الواحد 0.97920

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71345

– دينار أردني: 5.29076، مقابل الريال الواحد 0.18901

– دينار كويتي: 12.25125 مقابل الريال الواحد 0.08163

– دينار بحريني: 9.94944، مقابل الريال الواحد 0.10051

– الريال القطري: 1.03024، مقابل الريال الواحد 0.97064

-الدرهم المغربي: 0.38121مقابل الريال الواحد 2.62592

– الجنيه المصري: 0.20077، مقابل الريال الواحد 4.98148