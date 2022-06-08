الهيئة الملكية بالرياض توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بمدينة الرياض، عن توفر وظائف تقنية لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مُحلل أمن سيبراني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الأمن السيبراني، علوم الحاسب).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- أخصائي الثغرات والتهديدات الأمنية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الأمن السيبراني، علوم الحاسب).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي أمن سيبراني:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الأمن السيبراني، علوم الحاسب).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مُحلل حوكمة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الأمن السيبراني، علوم الحاسب).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/09هـ الموافق 2022/06/08م، من خلال رابط الموقع