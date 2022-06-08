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الهيئة الملكية بالرياض توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

الهيئة الملكية بالرياض توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بمدينة الرياض، عن توفر وظائف تقنية لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس)، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مُحلل أمن سيبراني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأمن السيبراني، علوم الحاسب).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- أخصائي الثغرات والتهديدات الأمنية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأمن السيبراني، علوم الحاسب).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي أمن سيبراني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأمن السيبراني، علوم الحاسب).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

4- مُحلل حوكمة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الأمن السيبراني، علوم الحاسب).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/09هـ الموافق 2022/06/08م، من خلال رابط الموقع

 

 


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