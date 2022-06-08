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حساب المواطن: لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل

حساب المواطن: لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل
الرياض(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن عبر حسابه الشخصي في تويتر، إنه لا يوجد تاريخ محدد لفتح التسجيل، علمًا أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

وقال البرنامج :”بأن التسجيل كان متاح منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2017، حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم.”

وأفاد البرنامج بأنه في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على المستفيد الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 46 دقيقة

حسبي الله ونعم الوكيل

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