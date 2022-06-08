حمدالله ورومارينيو جاهزان للمشاركة مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن المحترف المغربي بصفوف الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله وزميله البرازيلي رومارينيو قد أصبحا جاهزين للمشاركة مع فريقهما بالمباريات.

وذكرت التقارير، أن الثنائي قد تعافيا من الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الماضية وأدت إلى تغيبهما عن المشاركة في مواجهة فريقهما أمام بيراميدز المصري.

وأشارت إلى أن حمدالله ورومارينيو سيكونان على رأس القائمة التي سيدخل بها الروماني كوزمين كونترا، مدرب الفريق، مباراة أبها التجريبية، التي تجمع الفريقين الأحد المقبل على ملعب النادي في جدة.