مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 0.5 % مغلقا عند 12596 نقطة (- 66 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال.

وتراجع سهما “مصرف الراجحي” و”سابك” بنسبة 1 % عند 94 ريالا و112.80 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم “مجموعة تداول” و”أكوا باور” و”مصرف الإنماء” و”سهل” و”الاستثمار” و”سابك للمغذيات” و”العقارية” و”مدينة المعرفة” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

في المقابل، ارتفع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 40.60 ريال.

وتصدر سهم “بترورابغ” ارتفاعات اليوم بنسبة 7 % عند 27 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 10.6 مليون سهم.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوقا “دراية ريت” و”الراجحي ريت” عند 11.30 ريال (- 3 %) للأول و10.24 ريال (- 2 %) للثاني.