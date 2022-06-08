بالفيديو.. مستشار قانوني: المتضررين من تأخر مشاريع الإسكان عليهم التوجه للقضاء

الرياض(صدى):

قال المستشار القانوني، محمد الوهيبي، إن بعض المستفيدين من مشاريع الإسكان يتحولون إلى متضررين منها بسبب تأخر المقاولون عن تنفيذ هذه المشاريع.

وأكد أن يعض المتضررين يتوجه إلى وزارة الإسكان إلا أن هذا التصرف خاطئ، لأن من المفترض على المتضررين أن يتوجهوا إلى القضاء، وذلك بحسب ما ذكره على قناة “الإخبارية”.

وأشار إلى أن المتضرر سيطالب عندما يلجأ للقضاء إلى طلب فسخ التعاقد أو التعويض إذا تضمن العقد تعويض، وفي حال كان هناك متضرر ووضعوا في العقد شرط جزائي بتعويضهم 7% من قيمة الوحدة حال تأخر التسليم.

وأكد أن التأخير في إنجاز المشروع قد يكون بسبب سوء الإدارة، متمنيا ألا تكون هناك واقعة احتيال على المتضررين.

فيديو | كيف يحافظ المستفيدون من المشاريع السكنية على حقوقهم من المطورين العقاريين؟.. المستشار القانوني محمد الوهيبي يجيب#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/xGnDVbBcCg — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 8, 2022

فيديو | المستشار القانوني محمد الوهيبي: يجب على المتضررين من التأخير في إنجاز المشروع السكني التوجه إلى القضاء مباشرة#البورصة_العقارية#الإخبارية pic.twitter.com/CgLoRHDlWk — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 8, 2022