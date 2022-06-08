شاهد.. رحالة إندونيسي يقود دراجته 7 أشهر وصولاً إلى مكة لأداء فريضة الحج

مكة المكرمة(صدى):

قاد ‏رحالة إندونيسي دراجته لمدة 7 أشهر قاصدا الوصول إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج .

وقال الرحالة محمد فوزان:” الآن وصلت إلى جدة، حيث بدأت هذه الرحلة في شهر نوفمبر من السنة الماضية”.

وأضاف ” بدأت الرحلة عندما خرجت من مدينتي، متجهاً إلى عاصمة إندونيسيا ثم مررت بعدة مدن ومنها أخذت سفينة ومررت بعدة دول، منها ماليزيا وتايلاند”