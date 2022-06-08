شاهد.. رحالة إندونيسي يقود دراجته 7 أشهر وصولاً إلى مكة لأداء فريضة الحج
قاد رحالة إندونيسي دراجته لمدة 7 أشهر قاصدا الوصول إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج .
وقال الرحالة محمد فوزان:” الآن وصلت إلى جدة، حيث بدأت هذه الرحلة في شهر نوفمبر من السنة الماضية”.
وأضاف ” بدأت الرحلة عندما خرجت من مدينتي، متجهاً إلى عاصمة إندونيسيا ثم مررت بعدة مدن ومنها أخذت سفينة ومررت بعدة دول، منها ماليزيا وتايلاند”
رحالة إندونيسي يقود دراجته 7 أشهر للوصول إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج .. وسيدتي ينفرد بتفاصيل الرحلة معه#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mPEeUYQV1z
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 8, 2022
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