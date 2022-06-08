الكفاءة المالية تُعلن الالتزامات المالية واجبة السداد بدوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت لجنة الكفاءة المالية الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس المقبل لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحددت اللجنة يوم 21 أغسطس المقبل كآخر موعد للوفاء بها، فيما تصدرت أندية الأهلي والاتحاد، والنصر والشباب والاتفاق والتعاون والرائد قائمة الأندية التي عليها التزامات.

كما شملت قائمة الأندية الباطن والحزم والطائي والفيحاء وضمك، في حين أظهرت القائمة عدم وجود التزامات لدى الهلال والفيصلي والفتح وأبها.