الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر 210 وظيفة شاغرة
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر أكثر من 210 وظيفة صحية وطبية شاغرة بالرياض والقصيم، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- ممرض قانوني 1 (العدد 100 وظيفة):
– مكان العمل (الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بالرياض).
– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).
2- ممرض قانوني 2 (العدد 100 وظيفة):
– مكان العمل (الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بالرياض).
– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) (لا يُشترط خبرة).
3- وظائف طبية (عدة تخصصات):
– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالقصيم).
– التخصصات (طب أسرة ومجتمع، أشعة، علم الامراض السريرية، طب طوارئ، طب نساء وولادة، أسنان)، وأخرى.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن، وذلك من خلال المواقع.
1- ممرض قانوني 1 (العدد 100 وظيفة):هنا
2- ممرض قانوني 2 (العدد 100 وظيفة):هنا
3- وظائف طبية (عدة تخصصات):هنا
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