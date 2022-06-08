الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن توفر 210‪ وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر أكثر من 210 وظيفة صحية وطبية شاغرة بالرياض والقصيم، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- ممرض قانوني 1 (العدد 100 وظيفة):

– مكان العمل (الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بالرياض).

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض).

2- ممرض قانوني 2 (العدد 100 وظيفة):

– مكان العمل (الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بالرياض).

– درجة البكالوريوس في تخصص (التمريض) (لا يُشترط خبرة).

3- وظائف طبية (عدة تخصصات):

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالقصيم).

– التخصصات (طب أسرة ومجتمع، أشعة، علم الامراض السريرية، طب طوارئ، طب نساء وولادة، أسنان)، وأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن، وذلك من خلال المواقع.

1- ممرض قانوني 1 (العدد 100 وظيفة):هنا

2- ممرض قانوني 2 (العدد 100 وظيفة):هنا

3- وظائف طبية (عدة تخصصات):هنا