الروقي: هل خطاب النصر خوفًا من ظهور أدلة جديدة!

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي فهد الروقي، على تقديم إدارة النصر خطابا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب فيه سرعة البت بقضية الشكوى ضد عبد الرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد، وكذلك مطالبتها بسرعة البت في قضية لاعب الهلال محمد كنو.

وقال الروقي: سؤال: لماذارسلت إدارة النصر خطاب تستعجل فيه القرارات.. هل هذا اسلوب من أساليب الضغط؟ هل هو دلالة على ضعف موقفهم؟ هل خوفا من ظهور أدلة جديدة ؟.

يذكر أن النصر قد تقدم بشكوى ضد نادي الاتحاد وحمد الله، لتفاوضهما أثناء سريان عقده مع النصر، ودعمه بأدلةً مثبتةً وفق تسجيلات صوتية، بحسب بيان صادر عن النادي.