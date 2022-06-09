روبوت رجل الخط.. تقنية جديدة في مونديال قطر

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيحدد في اجتماع الدوحة يوم الاثنين المقبل، قراره تجاه اعتماد تكنولوجيا “روبوت رجل الخط” في مباريات كأس العالم 2022.

وذكرت التقارير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أتم استعداداته لتجربة تقنية جديدة في كأس العالم المقبل، في ضوء مساعي السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إلى تحسين معايير البطولة العالمية.

وكان جياني إنفانتينو، قد بحث استخدام نظام “التسلل شبه الآلي” الذي يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، واستخدم لأول مرة في كأس العالم للأندية التي فاز بها نادي ليفربول الإنجليزي.

كما تم استخدام هذه التقنية في كأس العرب الأخيرة التي أقيمت داخل أربعة من ملاعب المونديال الثمانية في الدوحة.