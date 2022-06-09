جستنيه عن خطاب النصر: يضغطون على اتحاد الكرة بنشر الأكاذيب

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على تقديم إدارة النصر خطابا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطلب فيه سرعة البت بقضية الشكوى ضد عبد الرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد.

وقال جستنيه: مازال الضغط مستمر ومتواصل، بعدما فشلت كل محاولات الإعلام المهتم بالشأن النصراوي ومناصريه من إعلام ناديه في وضع لا يسر لا صديق ولا عدو، بالضغط على اتحاد الكرة واللجان التابعة له عبر نشر الشائعة والأكاذيب المضللة والتي كانت تؤكد قرارات ستصدر بإيقافات وحسم نقاط، هذه إدارة نادي النصر كشفتهم.

وكانت إدارة النصر قد تقدمت بشكوى ضد نادي الاتحاد وحمد الله، لتفاوضهما أثناء سريان عقده مع النصر، ودعمه بأدلةً مثبتةً وفق تسجيلات صوتية، بحسب بيان صادر عن النادي.