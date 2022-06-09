حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض(صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقر على معظم مناطق المملكة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.