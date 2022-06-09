أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.02463، العملة مقابل الريال الواحد 0.24846

– الدولار: 3.75134، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657

– درهم إماراتي: 1.02130، مقابل الريال الواحد 0.97914

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70948

– دينار أردني: 5.29110، مقابل الريال الواحد 0.18900

– دينار كويتي: 12.24141 مقابل الريال الواحد 0.08169

– دينار بحريني: 9.5107، مقابل الريال الواحد 0.10050

– الريال القطري: 1.03031، مقابل الريال الواحد 0.97059

-الدرهم المغربي: 0.38183مقابل الريال الواحد 2.62169

– الجنيه المصري: 0.20086، مقابل الريال الواحد 4.97867