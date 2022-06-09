أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.02463، العملة مقابل الريال الواحد 0.24846
– الدولار: 3.75134، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657
– درهم إماراتي: 1.02130، مقابل الريال الواحد 0.97914
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70948
– دينار أردني: 5.29110، مقابل الريال الواحد 0.18900
– دينار كويتي: 12.24141 مقابل الريال الواحد 0.08169
– دينار بحريني: 9.5107، مقابل الريال الواحد 0.10050
– الريال القطري: 1.03031، مقابل الريال الواحد 0.97059
-الدرهم المغربي: 0.38183مقابل الريال الواحد 2.62169
– الجنيه المصري: 0.20086، مقابل الريال الواحد 4.97867
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