محمد العنزي: الهلال مرشح قوي للفوز بالدوري

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي محمد العنزي، أن نادي الهلال هو المرشح للدوري ولن يفرط في مباراتي الفتح أو الفيصلي.

وقال “العنزي” في حديثه: “جماليات كرة القدم ليس متواجدة في مباراة بين ‎الفتح والهلال، والجماليات تجدها في مباريات ‎النصر ضد الهلال والاتحاد”.

وأضاف: “الهلال مرشح قوي للدوري ولا أظن يفرط في المباراتين الفتح أو الفيصلي”، وذلك بحسب برنامج “أكشن مع وليد”.