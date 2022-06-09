محمد العنزي: الهلال مرشح قوي للفوز بالدوري
أكد الناقد الرياضي محمد العنزي، أن نادي الهلال هو المرشح للدوري ولن يفرط في مباراتي الفتح أو الفيصلي.
وقال “العنزي” في حديثه: “جماليات كرة القدم ليس متواجدة في مباراة بين الفتح والهلال، والجماليات تجدها في مباريات النصر ضد الهلال والاتحاد”.
وأضاف: “الهلال مرشح قوي للدوري ولا أظن يفرط في المباراتين الفتح أو الفيصلي”، وذلك بحسب برنامج “أكشن مع وليد”.
محمد العنزي : جماليات كرة القدم ليس متواجدة في مباراة بين #الفتح و #الهلال .. الجماليات تجدها في مباريات #النصر ضد الهلال و #الاتحاد .. الهلال مرشح قوي للدوري ولا أظن يفرط في المباراتين .
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 8, 2022
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