مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % مغلقا عند 12604 نقاط (+8 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال.

وارتفع سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 1 % عند 71.40 ريال.

وتصدر سهم “بترورابغ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 20.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 8.2 مليون سهم.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على طرح حقوق أولوية بقيمة 7.95 مليار ريال، وتم تعديل سعر السهم إلى 18.92 ريال.

وأنهت أسهم “أكوا باور” و”مجموعة تداول” و”الأبحاث والإعلام” و”سليمان الحبيب” و”العقارية” و”الحمادي” و”دور” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

في المقابل، تراجع سهم “أرامكو السعودية” بأقل من 1 % عند 40.40 ريال.

وأغلق سهم “الدوائية” عند 33 ريالا (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.6 ريال للسهم.

وتصدر سهم “صادرات” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 90.20 ريال.