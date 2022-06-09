ارتفاع عدد الجامعات إلى 16 جامعة في تصنيف QS العالمي للجامعات 2023

الرياض(صدى):

قفز تصنيف الجامعات السعودية في مؤشر تصنيف QS للجامعات العالمية إلى 16 جامعة في العام 2023 بزيادة 7 جامعات عن التصنيف الصادر للعام 2019، حيث كان عدد الجامعات السعودية في حينه 9 جامعات.

وشهد تصنيف QS نمواً طردياً للجامعات السعودية المدرجة في سلم التصنيف، وذلك على مدى خمس سنوات متتالية بداية من2019 بوجود 9 جامعات، و2020 بوجود 10جامعات، وكذلك لعام 2021 بوجود 11 جامعة، وزيادة ثابتة للثلاثة أعوام الأولى بمعدل جامعة واحدة عن كل عام، وصولاً إلى 14 جامعة في عام 2022، و 16جامعة في تصنيف 2023، وذلك بدخول خمس جامعات في النسختين الأخيرتين من التصنيف.

وستصبح المملكة على بعد 6 مراكز فقط لتدخل ضمن قائمة الدول التي لديها جامعات ضمن أفضل 100جامعة عالمية، حيث تتصدّر جامعة الملك عبدالعزيز الجامعات السعودية، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، كما دخلت جامعتا الفيصل، والحدود الشمالية في التصنيف لأول مرة.

ويُعد تصنيف QS تصنيفاً مهماً لتقييم الجامعات وفق عدد من المعايير، حيث يأتي أهمها السمعة، التي يتم احتسابها ضمن أكبر استبيان لآراء الأكاديميين حول العالم، وذلك بإرساله لأكثر من 130 ألف خبير.