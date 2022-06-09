الصور.. جامعة نايف تختتم ندوة التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات

أبها(صدى):

اختتمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الندوة الدولية التي نظمتها بالتعاون مع إمارة منطقة عسير ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” في أبها، تحت عنوان “التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات”.

وأصت الندوة بتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول وتقديم الدعم الممكن في المجال البيئي خاصة الجرائم البيئية وحرائق الغابات، وتبنى مفهوم الإدارة المتكاملة للغابات لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة من خلال تفادي الجرائم البيئية وحرائق الغابات وفق التكامل والمنهجية التي طرحها أمير منطقة عسير في الجلسة الافتتاحية.

وتضمنت التوصيات الدعوة إلي معالجة كل ما يتعلق بالعمل الوقائي من جرائم البيئة ومكافحة حرائق الغابات، و تبادل الخبرات والتجارب بين الدول التي تعاني من الجرائم البيئية وحرائق الغابات، وتفعيل الدور الإعلامي وتوظيفه بمختلف وسائله وأدواته لتحقيق المستوى المطلوب المستهدف من الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع.

كما شددت على ضرورة العمل على رفع مستوى الاهتمام في التحقيق في حوادث حرائق الغابات والجرائم البيئية لتحديد مسببات صحيحة وواضحة تسهم في تجويد القرار والعمل على إيجاد تناغم تام بين الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باستلام الحوادث وبدء التحقيق منذ اللحظات الأولى وحتى نهاية الحادث.

وأشارت الندوة إلى أهمية توظيف التقنيات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IOT) في التنبؤ بحرائق الغابات ومراقبتها، وضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة ذات خبرة في الدول التي تعاني من الجرائم البيئية وحرائق الغابات لاتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون استمرارها.

وشملت التوصيات إقامة مسابقة (هاكثون) لإيجاد حلول عملية من شأنها الحد من حرائق الغابات والجرائم البيئة، كما شهدت الندوة جلسة قدمت خلالها ثلاث أوراق الأولى عن “الدور الإعلامي التوعوي للوقاية من الإضرار بالبيئة” و”دور القوات الخاصة للأمن البيئي في حماية الغابات والمتنزهات”، واختتمت الجلسة بحديث عن التقنيات التي يستخدمها الحرس المدني الإسباني في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم والتحقيق فيها.