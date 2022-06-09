رؤية الكوابيس المتكررة تنذر بإصابتك بمرض خطير

أميرة خالد(صدى):

حذرت دراسة جديدة من خطورة الكوابيس المتكررة التي تلازم بعض الأشخاص وتؤرق نومهم، مضيفة أن مثل هذه الكوابيس قد تكون واحدة من العلامات المبكرة للإصابة بمرض خطير.

وأوضحت مدير الاتصالات البحثية في مرض باركنسون بالمملكة المتحدة، كاثرين فليتشر، أن تكرار مثل هذه الكوابيس قد تشير إلى إصابة الفرد بمرض باركنسون.

وذكرت البارنكسون يحدث جراء نقص مادة الدوبامين الكيميائية، التي تعمل كمرسال لتنسيق الحركة، وتتمثل الأعراض الرئيسية بالاهتزاز اللاإرادي لأجزاء معينة من الجسم، والحركة البطيئة، والعضلات المتيبسة وغير المرنة، مشددة على ضرورة اكتشاف أعراض هذا المرض مبكرا حتى يسهل تقديم العلاج.