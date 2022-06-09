إخلاء سبيل شيخة من الأسرة الحاكمة الكويتية  

القاهرة(صدى):

قررت محكمة كويتية، إخلاء سبيل شيخة من الأسرة الحاكمة، متهمة بتزوير شهادتها الجامعية من إحدى الجامعات المصرية، عقب ساعات من تسليم نفسها لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم إخلاء سبيل الشيخة بكفالة مالية بقيمة 1000 دينار “3300 دولار”، وإيقاف تنفيذ حكم حبسها مع إصدار أمر بمنعها من السفر.

بحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فإن المحكمة قررت معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب.

وكانت محكمة كويتية قضت، مطلع فبراير الماضي، بسجن الشيخة لمدة 3 أعوام، وتغريمها 300 ألف دينار، لتزويرها شهادتها الجامعية، والاستفادة منها بزيادة راتبها من وظيفتها في إحدى الوزارات السيادية.