القبضُ على مقيم نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في بلجرشي

الباحة(صدى):

قَبَضَتْ شرطةُ محافظةِ بلجرشي على مقيمٍ، لنقله في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكَّدَ المتحدثُ الإعلامي لشرطة منطقة الباحة أنَّ كلَّ من يُسَهِّلُ دخولَ مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يِعرِّضْ نفسَه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحَ أنَّ هذه الجريمةَ تعدُّ من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف، والمخلَّة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.