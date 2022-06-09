تحديد موعد تطبيق مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في الرياض

الرياض(صدى):

تعتزم أمانة منطقة الرياض تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تسوير الأراضي الفضاء في مدينة الرياض في يوليو المقبل، ولمدة 3 أشهر.

وشملت المرحلة الأولى 5 طرق رئيسة، وهي طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي وحتى تقاطع طريق الجنادرية، وطريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد وحتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، وطريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع شارع وادي حنيفة.

كما شملت طريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة وحتى تقاطع طريق الملك خالد، وطريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب وحتى مخرج الدائري الثاني.

وذكرت الأمانة أن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، ومنع التخلص العشوائي لمخلفات البناء، وحماية الأراضي من التعديات المخالفة للأنظمة.