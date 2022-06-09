بالفيديو.. الاخضر يخسر ودية فنزويلا

طلال الغامدي(صدى):

خسر المنتخب الوطني اليوم الخميس مباراته الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب نويفا لا كوندومينا.

وأحرز ناهويل فيراريسي هدف فنزويلا في الدقيقة 37، بعد تألق حارس الأخضر، محمد العويس، في التصدي لكرة رأسية من جون شانسيلور، بعد متابعة كرة عرضية من سوتيلدو، لترتد الكرة إلى فيراريسي الذي سدد الكرة في الزاوية اليسرى.

وجاءت ودية المنتخب الوطني وفنزويلا، ضمن معسكر الأخضر في مدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.