شاهد.. طفلة تتهم والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل 

القاهرة(صدى):

وجهت طفلة مصرية اتهاما لوالدتها بتعذيبها من أجل التريند، مما أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بعد ظهورها تبكي وتدعي أن والدتها طردتها من المنزل.

وقالت الطفلة: “ماما بتعذبني وبتقولي هتنضفي الشقة وتغسلي المواعين كل يوم، وطردتني من الشقة، وقالتلي أروح عند حد تاني، وأنا مش عارفة أروح عند مين وأنا مش هستحمل والله”.

وخرجت الطفلة في فيديو آخر تنفي كلامها عن والدتها، قائلة إن دموعها مجرد تمثيل كعادتها.

واتضح أن الفيديو مجرد تمثيل، وأن بكاء الطفلة ليس حقيقياً.