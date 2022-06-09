شاهد.. طلاب ثانوية بنجران يودعون عامل المدرسة قبل رحيله

نجران(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طلاب ثانوية ابن عثيمين في نجران يودعون عامل المدرسة قبل رحيله.

وبدا في الفيديو، الطلاب يهتفون باسم عامل المدرسة قبيل سفره النهائي، وصفقوا له في مشهد جماعي مهيب.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين متداوليه، الذين أثنوا على حب الطلاب لعامل المدرسة ودفعهم للهتاف باسمه.