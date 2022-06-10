الغذاء والدواء تنصح بالتخلص من لعبة مكياج للأطفال

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيرات من منتج ألعاب عبارة عن مكياج للأطفال؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من مادة “الأنتيمون” تجاوزت الحد المسموح به، إضافة إلى عدم إدراج المنتج في نظام منتجات التجميل الإلكتروني “eCosma”.

وذكرت الهيئة، أن مادة “الأنتيمون” توصف بأنها شوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية، لافتة إلى أن التعرض لتركيز عالٍ منها لمدد طويلة قد يتسبب في أضرار، منها تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها، وتهيج الرئتين.

وأوضحت أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج “Charming Toys Make-up set total beauty compact” على نسبة عالية من مادة الأنتيمون.

وأشارت إلى أن المنتج لا يحمل رقم تشغيل أو تاريخ صلاحية أو اسمًا للمصنع، ناصحة المستهلكين بعدم استخدامه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.