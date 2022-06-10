أسعار العملات مقابل الريال اليوم الجمعة
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3٫98490، العملة مقابل الريال الواحد 0٫25076
– الدولار: 3٫75041، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26664
– درهم إماراتي: 1٫02105، مقابل الريال الواحد 0٫97939
– ريال يمني: 0٫01498، مقابل الريال الواحد 66٫73944
– دينار أردني: 5٫28978، مقابل الريال الواحد 0٫18905
– دينار كويتي: 12٫24412 مقابل الريال الواحد 0٫08168
– دينار بحريني: 9٫94699، مقابل الريال الواحد 0٫10054
– الريال القطري: 1٫03005، مقابل الريال الواحد 0٫97083
-الدرهم المغربي: 0٫37830 مقابل الريال الواحد 2٫64616
– الجنيه المصري: 0٫20048، مقابل الريال الواحد 4٫98797
اترك تعليقاً