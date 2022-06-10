أسعار العملات مقابل الريال اليوم الجمعة

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫98490، العملة مقابل الريال الواحد 0٫25076

– الدولار: 3٫75041، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26664

– درهم إماراتي: 1٫02105، مقابل الريال الواحد 0٫97939

– ريال يمني: 0٫01498، مقابل الريال الواحد 66٫73944

– دينار أردني: 5٫28978، مقابل الريال الواحد 0٫18905

– دينار كويتي: 12٫24412 مقابل الريال الواحد 0٫08168

– دينار بحريني: 9٫94699، مقابل الريال الواحد 0٫10054

– الريال القطري: 1٫03005، مقابل الريال الواحد 0٫97083

-الدرهم المغربي: 0٫37830 مقابل الريال الواحد 2٫64616

– الجنيه المصري: 0٫20048، مقابل الريال الواحد 4٫98797