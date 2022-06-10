إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

الرياض(صدى):

واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكنت من إحباط 3 محاولات لتهريب 302,255 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة، عثر عليها مخبأة في إرساليات وبصحبة ركاب قادمون إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة، أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية” عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأة بطرق مختلفة، حيث أوضحت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها، عثر على (261,630) حبة كبتاجون عثر عليها مخبأة داخل خزان وقود الشاحنة.

وأضافت الهيئة أن المنفذ تمكّن أيضـا من إحباط محاولة تهريب ثانية وذلك بعد العثور على (31,325) حبة كبتاجون مخبأة داخل مشدات طبية كان يرتديها المُهرب حول جسده.

وتابعت الهيئة أنه في المحاولة الثالثة تم إحباط (9,300) حبة كبتاجون بعد أن قام المهرب بإخفائها بطريقة فنية في لوحات جدارية من الحجر.

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم بفضل الله القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

‎ وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقا لأحد أبرز مهامها المتمثل ذلك في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، كما أكدت الهيئة أنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصـل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.