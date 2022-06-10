سعود الصرامي: ديون النصر والاتحاد والأهلي سببها الهلال

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي، سعود الصرامي، إن ديون أندية النصر والاتحاد والأهلي التي كشفتها لجنة الكفاءة المالية سببها نادي الهلال.

وأضاف أن هذه الأندية تشبه الشخص ميسور الحال يأتيه من هو ميسور مثله ومن هو متوسط الحال ومن هو محدود الحال، وعندما يفتح بابه يفتحه ليوم واحد، وبالتالي فهذه الأندية تحاول أن تكون مثل الهلال لكنها لم تتمكن من ذلك ولم تحقق بطولات بل وأوجدت عليها ديون، وفقا لما ذكره بقناة “24 الرياضية”.

وشدد على ضرورة أن تخرج هذه الأندية الهلال من رأسها، وأن تركز على العمل بالامكانيات المتاحة أمامها ولا تحاول تقليد الهلال، كما شدد على ضرورة أن تفرض وزارة الرياضة على كل نادي عقد جمعية عمومية لتفسير وكشف الإيرادات والمصروفات وأوجه الصرف.