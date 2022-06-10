الفيفا يصدم تشيلي ويحسم مصير الإكوادور

وكالات(صدى):

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشكوى التي تقدم بها منتخب تشيلي بشأن الإكوادور استعانت بلاعب غير مؤهل للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأكد الاتحاد، اليوم، أن الإكوادور ستلعب في نهائيات كأس العالم 2022، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد مراجعة موقف جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع الوثائق المرتبطة بالشكوى.

يذكر أن تشيلي تتعدي أنها تمتلك وثائق تؤكد أن اللاعب بايرون كاستيو ليس إكوادوري وأنه لا يحق أن يمثل الإكوادور لكونه ولد في كولومبيا، إلا أن الإكوادور أكدت عدم صحة هذا الأمر مضيفة أن كاستيو مواطنا إكوادوريا ويمكنه اللعب للمنتخب الوطني.