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  3. بالفيديو .. مختص : المباني السكنية في المملكة ليست جميعها مقاومة للزلازل

بالفيديو .. مختص : المباني السكنية في المملكة ليست جميعها مقاومة للزلازل

بالفيديو .. مختص : المباني السكنية في المملكة ليست جميعها مقاومة للزلازل
الرياض(صدى):

قال رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، عبدالله العمري، إن الزلازل تتركز في منطقتين هي الشمال الغربي والجنوب الغربي للمملكة.

وأضاف أن ما حدث في الكويت زلزال صناعي من عمل الإنسان ناتج عن التكسير الهيدروليكي في الطبقات البترولية، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن المباني السكنية في المملكة ليست جميعها مقاومة للزلازل وتحتاج لتدعيم، مشددا على ضرورة توعية الأفراد بكيفية التعامل مع الزلازل في المستقبل.


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