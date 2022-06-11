قرار منتظر بتأجيل الجولة الـ 29 من الدوري

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أخطر أندية دوري المحترفين باحتمالية تأجيل الجولة الـ 29 في حال فاز المنتخب الأولمبي على فيتنام.

وقال الإعلامي وليد الفراج خلال برنامجه أكش مع وليد: تأجيل لما تم تأجيله من مباريات الدوري السعودي، الجولة 29 ستتقاطع مع تواجد الأخضر الأولمبي في نصف نهائي كأس آسيا وبذلك 11 فريق سيخسر لاعبيه، لذلك اتحاد القدم أبلغ الأندية بالمواعيد الجديدة المتوقعة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الـ 29 يوم السبت الموافق 18 يونيو، والجولة الـ 30 يوم 23 من نفس الشهر.