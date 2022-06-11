محامي: من حق الزوج مطالبة زوجته الموظفة بالإنفاق على المنزل

عادل الحربي(صدى):

رأى المحامي نايف آل منسي، أنه من حق الزوج مطالبة زوجته بالإنفاق على المنزل من راتبها حال تمسكها بالذهاب للعمل.

وقال آل منسي: عمل المرأة يستهلك وقتا من حياتها الزوجية، وفي تلك الحالة من حق الزوج أن يطالبها بالإنفاق على المنزل من راتبها.

وأضاف: وفي الحالة الطبيعية مع صعوبة الحياة الأصل أن تشارك الزوجة في النفقة لرفع مستوى الأسرة المعيشي.

وأشار إلى أن مساعدة الزوجة لزوجها في الإنفاق على المنزل يكون بالتراضي، موضحا أن ذلك في حالة وجود خلل مثلا في حال تعسره أو إفلاسه.

المحامي نايف آل منسي: عمل المرأة يخل بحقوق الحياة الزوجية؛ وهنا يحق للزوج أن يطلب مشاركتها في الإنفاق على المنزل من راتبها #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rVBBsOcZU5 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 10, 2022