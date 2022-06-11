الإجراء المتبع حال رفض أحد أطراف العقد توثيقه

الرياض(صدى):

كشفت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن الإجراء المتبع في حال رفض أحد أطراف العقد توثيقه، سواء المستأجر أو المؤجر.

وكان أحد الأشخاص قد توجه باستفسار مفاده: أنا مواطن ساكن في شقة إيجار بدون عقد إلكتروني ما العمل صاحب العقار رافض يسوي عقد إلكتروني ورفع علي الإيجار في جدة حي الفيحاء تستر في العقار.

وقالت “إيجار” إن توثيق العقد إلزامي عبر الشبكة، وفي حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد يمكن توثيقه من خلال الدخول على أيقونة “تسجيل حالة تعاقدية”، وذلك بعد توفر اشتراطات التوثيق في الموقع.