أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.94398، العملة مقابل الريال الواحد 0.25358

– الدولار: 3.74930، العملة مقابل الريال الواحد 0.26672

– درهم إماراتي: 1.02077، مقابل الريال الواحد 0.97965

– ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74579

– دينار أردني: 5.28822، مقابل الريال الواحد 0.18910

– دينار كويتي: 12.22390 مقابل الريال الواحد 0.08182

– دينار بحريني: 9.94889، مقابل الريال الواحد 0.10052

– الريال القطري: 1.02974، مقابل الريال الواحد 0.97111

-الدرهم المغربي: 0.37653مقابل الريال الواحد 2.65583

– الجنيه المصري: 0.20041، مقابل الريال الواحد 4.98971