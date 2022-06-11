أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3.94398، العملة مقابل الريال الواحد 0.25358
– الدولار: 3.74930، العملة مقابل الريال الواحد 0.26672
– درهم إماراتي: 1.02077، مقابل الريال الواحد 0.97965
– ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74579
– دينار أردني: 5.28822، مقابل الريال الواحد 0.18910
– دينار كويتي: 12.22390 مقابل الريال الواحد 0.08182
– دينار بحريني: 9.94889، مقابل الريال الواحد 0.10052
– الريال القطري: 1.02974، مقابل الريال الواحد 0.97111
-الدرهم المغربي: 0.37653مقابل الريال الواحد 2.65583
– الجنيه المصري: 0.20041، مقابل الريال الواحد 4.98971
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