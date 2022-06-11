رسالة من أجل التفوق الدراسي

نحن بحاجة إلى الكثير من المتميزين

نحن بحاجة إلى الكثير من المتفوقين

نحن بحاجة إلى الكثير من الناجحين

وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا

عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ

” أبو العلاء المعري ”

كل شخص يسعى أن يكون على ما اعتاد أن يكون

متميزًا متفوقًا أو العكس

عندما ينشأ الطالب على التفوق والنجاح

يعتاد على النجاح والتميز والتفوق

و يسعى ليحافظ على هذا التفوق حتى بعد أن ينتهي من الدراسة ثم المرحلة الجامعية وحتى بعد اكمال الدراسات العليا

لأن رغبة التميز والطموح غرست في شخصية الطالب منذ الصغر

وهي تنمو معه على مدار الأيام

عندما يسعى الطالب نحو التميز والتفوق والنجاح

ذلك مايدفعه أن يستقظ مبكراً بكل نشاط وطاقة

ذلك مايدفعه أن ينمي قدراته ويطلب المساعدة في مايصعب عليه

ذلك مايدفعه للاهتمام بحياته

وهذه هي الدوافع الداخلية التي تحدثنا عنها في مقالات سابقة

مراحل المدرسة

مراحل الجامعة

مراحل من حياتنا

يجب أن نعطيها حقها من الأهتمام

يجب أن نعطيها حقها من التركيز

يجب أن نعطيها حقها من التميز والتفوق

حتى نفخر بها ذات يوم

ونكون قدوة لمن بعدنا

من الأشياء التي تصنع الفرق في حياة الشخص

مراحل الدراسة / مراحل الجامعة

لذلك كن متفوقاً

فكر مثل المتفوقين

تصرف مثل المتوفقين

حتى أسلوب مذاكرتك ليكن قريب من المتفوقين

وسوف تصل للتفوق بسرع وقت وأقل جهد

هناك طريقة جميلة من أجل الحصول على الدرجات:

وهي أن يذاكر الطالب في المكان الذي يحبه وفي الوقت الذي يحبه وبالطريقة التي يحبها.

من المهم أيضاً : إتقان الخطة الروتينية لحياة الطالب: بمعنى أن يتبع الطالب نظام روتيني محدد لحياة ناجحة ومتميزة أثناء الدراسة ليساعده على التفوق الدراسي وبالتالي ينتج لنا التفوق والنجاح في الحياة.

تمنياتي لكل الطلاب بالنجاح والتفوق والتميز.

كلمة أخيرة احبها كثيراً: تذكر دائما بينما تلهو غيرك يبني أمجاده.