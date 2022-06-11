 الأهلي المصري يوجه 5 مطالب لـ” كاف“ بشأن نهائي أفريقيا

وكالات(صدى):

دعا رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، للعودة لحسم نهائي دوري أبطال أفريقيا من خلال مباراتين، واحدة للذهاب وأخرى للإياب بدلا من مباراة واحدة.

وقال محمود الخطيب، إنه في حال استمرار الكاف في نظام إقامة المباراة النهائية من مباراة واحدة فعليه وضع لائحة عادلة ويتم تحديد مكان المباراة قبل بداية البطولة”.

وطلب محمود الخطيب، من “كاف” بتدوير إقامة المباراة النهائية على القارة بأكملها وعدم إقامتها في دولة واحدة إلا كل 5 سنوات، لافتا إلى أنه يتعين تطبيق تقنية الفيديو على كل أدوار البطولة وليس الأدوار النهائية فقط.

وأوضح أنه يجب مضاعفة المبالغ المالية للفرق المشاركة في البطولة لأن ما يتقاضاه الفائز باللقب لا يتناسب مع ما تتحمله الفرق من تكاليف مالية خلال ال…