شاهد.. نيرمين محسن توضح سر خلعها الحجاب

أميرة خالد(صدى):

علقت الفنانة نيرمين محسن، على انتقاد البعض لها بعد خلع الحجاب عقب مرور أقل من عام على ارتدائه.

وقالت نيرمين محسن:”أنتم عارفين نيرمين، هي ليست مشهورة سوشيال ميديا، هل بحثت على مشاهدات بالسنوات الطويلة هذي؟، هذا ليس من طبعي”.

وأشارت: “أنا من الناس اللي قفلت سنابي 6 شهور وأكثر ، أبغي أن تعرفوا أن ظروف البشر مدفونة في أعماقهن، إذا ما عرفوا هذه الظروف أكرموها لحسن الظن”، لافتة: “والله أنا لما حطيت الطرحة الله يعلم أنه نيتي أني كنت أحطها للأبد، وش صار وش ما صار هذا شيء بيني وبين ربي ما أذيت فيه أحد”.