  • السبت 11 يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. شاهد.. نيرمين محسن توضح سر خلعها الحجاب

شاهد.. نيرمين محسن توضح سر خلعها الحجاب

شاهد.. نيرمين محسن توضح سر خلعها الحجاب
أميرة خالد(صدى):

علقت الفنانة نيرمين محسن، على انتقاد البعض لها بعد  خلع الحجاب عقب مرور أقل من عام على ارتدائه.

وقالت نيرمين محسن:”أنتم عارفين نيرمين، هي ليست مشهورة سوشيال ميديا، هل بحثت على مشاهدات بالسنوات الطويلة هذي؟، هذا ليس من طبعي”.

وأشارت: “أنا من الناس اللي قفلت سنابي 6 شهور وأكثر ، أبغي أن تعرفوا أن ظروف البشر مدفونة في أعماقهن، إذا ما عرفوا هذه الظروف أكرموها لحسن الظن”، لافتة: “والله أنا لما حطيت الطرحة الله يعلم أنه نيتي أني كنت أحطها للأبد، وش صار وش ما صار هذا شيء بيني وبين ربي ما أذيت فيه أحد”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.