”عطاء لا ينفد“ التطوعية

قال تعالى: (فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له) سورة البقرة الآية (18)

انطلاقًا من اهتمام مملكتنا الغالية بالعمل التطوعي في رؤية (2030) يعد من أهم أهدافها الرئيسة؛ لتحقيق الرؤية المستقبلية بالسعودية؛ ونظراً لذلك فقد أعلنت الرؤية خمسة أهداف فيما يخص العمل التطوعي، وهي:

الوصول إلى مليون متطوع في عام 2030م.

توفير البيئة المناسبة؛ لتنمية العمل التطوعي، وتحفيز عدد أكبر من المتطوعين للاشتراك فيها.

الاهتمام باليوم العالمي للتطوع الذي يوافق (25) ديسمبر.

الحرص على إحياء هذه الاحتفالية سنويًا.

الاهتمام بالمتطوعين، وفتح الآفاق أمامهم، بحيث تكون مهامهم أقل جهدًا وأكبر تأثيرًا.

ويعد العمل التطوعي سمة من سمات المجتمعات الحيوية؛ لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم. فعبر منصة العمل التطوعي يمكنك أن تتطوع، في المكان، والزمان، والمجال الذي يناسب خبراتك ومهاراتك، كما تتيح لك المنصة توثيق ساعاتك وإصدار شهاداتك التطوعية. كن جزءًا من رؤية المملكة 2030 وانضم إلى ركب المليون متطوع.

والتطوع رسالة لابد من أن يكون لنا مشاركة فعلية فيها، وأن نكون ضمن المليون متطوع، يتبقى لنا التعرف على:

ما التطوع؟

ولماذا نقوم بأعمال تطوعية؟

وما مجالاته؟ وكيف يمكن لنا التسجيل فيه؟

فالتطوع هو: تقديم المساعدة، والعون، والجهد؛ مِن أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمعِ عمومًا، ولأفراده خصوصًا؛ بهدف المشاركة.

لماذا نتطوع؟

اكتساب المهارات وزيادة المعرفة. تعويد النفس على العطاء بدون مقابل. معرفة الجديد وتطلعات الدولة، والقطاعات الخاصة، وغير الربحية. معرفة قيمة الوقت وأثره في العطاء. تنمية النواحي العقلية، والجسدية، والروحانية. رفع الرصيد الأخروي بإحتساب الأجر فيما نقدمه.

كيف يمكن لنا المشاركة في فريق التطوع؟

يكون ذلك عبر منصة العمل التطوعي يمكنك أن تتطوع، في المكان، والزمان، والمجال الذي يناسب خبراتك ومهاراتك، كما تتيح لك المنصة توثيق ساعاتك، وإصدار شهاداتك التطوعية.

فكن جزءًا مشاركاً وفعالاً بمبادرتك في رؤية المملكة 2030، وانضم إلى ركب المليون متطوع.

ما مجالات العمل التطوعي؟

خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

المشاركة في البرامج المقامة في الأماكن العامة.

مساعدة المحتاجين، والفقراء، والمساكين.

المشاركة في البرامج الدينية، والاجتماعية، والرياضية.

مساعدة المناطق النائية؛ لتنمية الخدمات.

التوعية العامة.

المشاركة في البرامج الحكومية.

الخلاصة: بهدف تشجيع العمل التطوعي، والمشاركة الشبابية؛ لإحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم؛ من خلال منصة إلكترونية تضم فرص تطوعية من مختلف مؤسسات المجتمع المدني، والشركات الخاصة، والقطاع العام.

بادر بالتسجيل بالمنصة، وانضم إلى أحد البرامج، وقدم مقترحًا بما ترى أن يكون مناسباً كفرصة تطوعية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي https://nvg.gov.sa

وانطلاقًا من ذلك، قمنا بتأسيس مبادرة سميناها “عطاء لا ينفد التطوعية” وقريباً سيتم الإعلان عنها بإذن الله.