شاهد.. استشاري: المصاب بـ”الإيدز“ الذي يخضع للعلاج يحق له الزواج من طرف آخر سليم بشرط 

الرياض(صدى):

قال رئيس جمعية مناعة الاستشاري عبدالله الحقيل، إن الشخص المصاب بـ”الإيدز” الذي يخضع للعلاج لمدة سنة أو أكثر وثبت أنه لا ينتقل منه المرض يحق له الزواج من طرف أخر سليم.

وأوضح عبدالله الحقيل، أنه لا يطلب فحص نقص المناعة إلا في حالتين من الممارسين الصحيين أو العسكريين وفقا للائحة الجديدة ، أما غير ذلك يحق للفرد المصاب أن يرفض ولا يجبر على ذلك “.

وأشار:” كان في السابق بعض المصابين يتردد الجراحين أن يجروا لهم عملية ، أما الآن إذا رفض الجراح إجراء عملية للشخص المصاب فقط لأنه مصاب فعليه غرامة”، لافتا:”الشخص المصاب الذي يخضع للعلاج وملتزم به يحق له أن يتزوج بشخص آخر سليم ، لأن المرض لا ينتقل إذا كان تحت السيطرة “.

وحول أعداد المصابين بالإيدز في المملكة، أبان أن النسبة تقارب الـ 10 آلاف بين المواطنين، وأكثر من 20 ألف بين المقيمين.

وتابع:”هناك عقوبات وغرامات على من يعمل ضد مصابي مرض نقص المناعة “الإيدز” والتمييز بينهم”.

فيديو | رئيس جمعية مناعة الاستشاري عبدالله الحقيل لـ #نشرة_النهار: الشخص المصاب بـ"الإيدز" الذي يخضع للعلاج لمدة سنة أو أكثر وثبت أنه لا ينتقل منه المرض يحق له الزواج من طرف أخر سليم#الإخبارية pic.twitter.com/LXLHUFMRxM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2022