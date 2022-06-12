بالصور.. الأخضر الأولمبي يختتم تحضيراته استعداداً لملاقاة فيتنام 

طلال الغامدي(صدى):

يستعد المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، لخوض مباراته ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، غدا.

ويلاقي “المنتخب الوطني” منتخب فيتنام تمام التاسعة مساءً بتوقيت أوزبكستان على ملعب نادي لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وأجرى لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم السبت حصتهم التدريبية على ملعب كيباري في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.

وشهدت الحصة التدريبية عدم مشاركة لاعب خط الوسط تركي العمار، نظير تعرضه لإصابة في العضلة الضامّة، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.