مدمن يقتل زوجته بعد وصلة تعذيب ويتركها لينام!

القاهرة(صدى):

أقدم محامي في مصر على قتل زوجته، بعد وصلة تعذيب بشعة باستخدام كابلات الكهرباء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشفت تحقيقات الشرطة في الواقعة، أن الجاني كان يتعاطى المخدرات ودائم الشجار مع زوجته، ووالديه.

وفي يوم الواقعة نشب خلاف بين المحامي وزوجته بسبب رفضها إعطاءه أموالًا يشتري بها المخدرات، لذا لجأ إلى تعذيبها بكابلات الكهرباء في المنزل أمام طفليها الصغيرين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وترك زوجته جثة هامدة داخل المنزل، لينام على السلم المؤدي إلى الشقة، تاركًا طفليها الصغيرين حولها.